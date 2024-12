Meta é multada em 251 milhões de euros por violar dados de usuários do Facebook

A Meta notificou a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda (DPC, na sigla em inglês) na época e corrigiu o problema pouco tempo depois. O órgão, principal regulador de privacidade de dados na UE, estima que dos 29 milhões de usuários afetados, cerca de três milhões circulam na União Europeia e no Espaço Econômico Europeu. As informações são da Agência Reuters .

A Meta já havia sido multada em 2023, com valor recorde de 1,2 bilhão de euros. A empresa acumula cerca de 3 bilhões em multas por violações de dados emitidas pela DPC, com base no Regulamento Geral de Proteção de Dados do órgão, em vigor desde 2018.