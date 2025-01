Messi não aparece em encontro com Biden em que receberia maior honraria civil dos EUA

HECTOR VIVAS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O argentino foi um dos indicados pelo presidente americano Joe Biden, que deixará o cargo no início de 2025.

O astro Lionel Messi, do Inter Miami, foi um dos 19 escolhidos para receber a Medalha Presidencial da Liberdade , maior condecoração civil dos Estados Unidos.

"A Casa Branca informou à Fifa, que comunicou ao Inter Miami no fim de dezembro, que Leo receberia esse reconhecimento. Por meio do seu clube, Leo enviou uma carta à Casa Branca se dizendo profundamente honrado, mas que, devido a conflitos de agenda e compromissos previamente agendados, não poderia comparecer. Ele agradeceu e disse que espera ter a oportunidade de estar presente em um futuro próximo", disse a assessoria de Messi em nota ao jornal britânico The Mirror.