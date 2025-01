Pesquisadores analisam caverna pré-histórica que abrigou animais gigantes; túnel fica em vinícola de Santana do Livramento 

Especialistas já realizaram duas visitas científicas ao local. Reprodução / RBS TV

Pesquisadores investigam um túnel gigante cavado por animais pré-históricos em uma vinícola de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste. Esses tipos de cavernas são alvo de cientistas e têm o nome de paleotocas.

Os especialistas já realizaram duas visitas científicas ao local, que fica no interior do município, a cerca de 20 quilômetros da região central da cidade.

A paleontóloga Ana Maria Ribeiro afirma que animais distintos podem ter habitado o espaço, como preguiças ou tatus gigantes.

— Poderia ser a preguiça gigante, que tinha formas que podiam alcançar até cinco, seis metros de altura. Poderiam ser os ungulados, esses antigos parentes e de grande porte dos tatus. Tatus gigantes, mas a gente não pode descartar também a possibilidade de ser algum carnívoro — afirma.

América do Sul é referência

Paleotocas gigantes são uma exclusividade da América do Sul, de acordo com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Essa ocorrência é incomum em outros continentes por conta do desenvolvimento geológico das regiões.

Até 2013, o Rio Grande do Sul abrigava mais de 600 paleotocas. Hoje, o número chega a cerca de 1 mil, segundo especialistas. A maioria delas se encontra em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.

Ele também afirma que a caverna de Santana do Livramento é o achado mais ao sul do país.

— No Uruguai, por uma questão geológica e geomorfológica, mesmo tendo a mesma fauna, com grandes mamíferos, eles nunca puderam deixar essas marcas em paleotocas. Se tivemos, já não as temos — revela.

Descoberta em Campo Bom

Em 2020, duas paleotocas foram descobertas em Campo Bom. As aberturas tinham três e seis metros.

Os achados ocorreram durante um trabalho de terraplanagem para a instalação de uma fábrica. Uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi ao local e encontrou os túneis.

Após as pesquisas, os cientistas descobriram que os túneis eram habitados por um tipo de preguiça gigante.