Reinaldo anuncia saída do Grêmio: "Deixo o clube pela porta da frente"

Atleta marcou nove gols e deu 10 assistências em duas temporadas. Albari Rosa / AFP

Reinaldo não ficará no Grêmio em 2025. Neste domingo (29), o lateral-esquerdo de 35 anos comunicou, em suas redes sociais, o fim do vínculo com o Tricolor — que já vinha sendo especulado desde a retal final da temporada. O contrato entre as partes encerra-se oficialmente na terça-feira (31). Ainda não se sabe em qual clube o atleta atuará no próximo ano.

Em publicação no Instagram, com tons de agradecimento e despedida, o jogador escreveu: "Felicidade e orgulho por ter defendido por dois anos uma das camisas mais pesadas do continente. No Grêmio vivi e aprendi a cultura e a paixão do povo gaúcho pelo Imortal, e hoje deixo o clube pela porta da frente, com a sensação de ter feito meu melhor a cada treino e a cada jogo vestindo essa camisa. Obrigado, Tricolor!"

Indicado pelo então técnico gremista Renato Portaluppi, Reinaldo, que estava no São Paulo, chegou ao Grêmio para ser o titular da lateral esquerda na temporada de 2023. E assim foi ao longo de seus dois anos de contrato.

Ao todo, o atleta vestiu a camisa gremista em 95 partidas. Neste período, marcou nove gols e deu 10 assistências.

Agora, o Grêmio busca um novo nome para a posição. Marlon, do Cruzeiro, é o mais cotado neste momento. O clube fez uma nova investida pelo jogador de 27 anos, mas ainda enfrenta a resistência do time mineiro em liberar o atleta.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.