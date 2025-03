Igor Serrote é elogiado por ações defensivas no Grêmio e ganha espaço no time

Serrote foi campeão do sul-americano sub-20 com a seleção. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio estreará no Brasileirão neste sábado, às 18h30min, na Arena, diante do Atlético-MG.

Ainda com dúvidas no meio-campo, o técnico Gustavo Quinteros deve confirmar Igor Serrote como o titular da lateral direita, vencendo a disputa com João Pedro e João Lucas.

A busca por solidez defensiva explica a vantagem do jovem sobre seus concorrentes.

Quinteros conta com o ex-zagueiro Leandro Desábato como o responsável na sua comissão técnica pelas ações defensivas.

A parceria deu certo no Vélez, quando o time foi campeão argentino com a defesa menos vazada da competição, com 16 gols sofridos em 27 partidas, uma média de 0,59 por jogo.

Defesa mais agressiva

Em entrevista a Zero Hora, o treinador elogiou a atuação defensiva do Grêmio no último Gre-Nal, no Beira-Rio, e reforçou que o time precisa ter esse desempenho como plano de partida para o Brasileirão.

— Na parte de solidez defensiva esse é o modelo. Temos que buscar que todos os jogadores tenham agressividade na defesa. Inter foi um rival complicado e o Atlético-MG também será, com muitos jogadores de qualidade na fase ofensiva — declarou Quinteros, que elogiou Serrote exatamente por essa agressividade nos duelos.

— Estamos buscando alternativas, são distintas características. João Pedro tem muito boa saída de jogo, muito bom ataque. Com o Serrote temos, talvez, mais marcação, mais agressividade no duelo — disse Quinteros.

Destaque na seleção sub-20

Depois de defender a seleção brasileira no Sul-Americano sub-20, Igor Serrote fez no Beira-Rio o seu único jogo sob o comando de Gustavo Quinteros.

Ele atuou apenas no primeiro tempo, quando fez um desarme e uma interpretação, e não teve um aproveitamento tão bom nos duelos vencendo apenas três de 12.

Titular na Arena, João Pedro jogou os 90 minutos, fez dois cortes e não realizou nenhum desarme. Em relação aos duelos, venceu três de sete, segundo dados são do Sofascore.