Quinteros aponta necessidade de chegada de zagueiro no Grêmio: "Se não for agora, será mais adiante"

Gustavo Quinteros conta com Jemerson, Wagner Leonardo, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Viery para o setor defensivo no jogo deste sábado contra o Atlético-MG.

O técnico afirmou que vê a necessidade de mais um defensor à disposição no grupo, mas elogiou as opções que conta atualmente para montar o time.

— Estávamos buscando a possibilidade de incorporar um zagueiro a mais, pela quantidade de jogos que há. Mas não está fácil no mercado agora. Se não for agora, será mais adiante. Mas trataremos de incorporar um mais no futuro. Temos um plantel competitivo. Acho que com esse plantel, temos que tratar de colocar o Grêmio nos primeiros lugares. Tratar de que o Grêmio seja protagonista em todos os jogos, em todos os torneios — confirmou.