Empurrada por vento forte, carreta tomba na ponte nova do Guaíba, em Porto Alegre; veja vídeo

Uma carreta tombou enquanto cruzava a ponte nova do Guaíba , em Porto Alegre, na tarde desta segunda-feira (31). Vídeo que circula nas redes sociais mostra que o acidente aconteceu por causa do vento forte na Capital , durante temporal por volta das 17h (veja abaixo).

O veículo seguia no sentido Capital-Interior, com destino a Camaquã, pela faixa mais à esquerda, e tombou para este lado. O motorista ficou preso na cabine e teve um corte no braço.