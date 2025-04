Em busca de título inédito, Grêmio desafia clubes de tradição no continente; conheça os concorrentes

Grêmio vai em busca do título inédito da Sul-Americana. Jefferson Botega / Agencia RBS

Começa nesta terça-feira (1°) a disputa da fase de grupos da Sul-Americana. O torneio terá gigantes do continente em ação.

Entre os 32 participantes de 2025, apenas quatro já levantaram o troféu da Sul-Americana. Três são argentinos: o Independiente, de Avellaneda, bicampeão em 2010 e 2017; o Defensa Y Justicia, de Florencio Varela, campeão em 2020; e o Lanús, de Lanús, campeão em 2013. E um peruano: o segundo vencedor da competição, o Cienciano, de Cuzco, em 2003.

16 títulos de Libertadores

Além de ser bicampeão na Sul-Americana, o Independiente é hepta na Libertadores (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984). Como "Campeões da América na Sula", se juntam a ele em 2025, o tricampeão Grêmio (1983, 1995 e 2017); o bicampeão Cruzeiro (1976 e 1997); e os campeões Atlético-MG (2013), Corinthians (2012), Once Caldas (2004) e Vasco (1998). São 16 conquistas do maior torneio de clubes do continente.

Para o Grêmio, a largada será na quarta-feira (2), às 21h30min, contra o Sportivo Luqueño, no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Vitória, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Vasco e Atlético-MG são os outros brasileiros no torneio. A seguir, grupo a grupo, saiba como chegam os times.

Grupo A

Arce, ex-Grêmio, treina o Guaraní do Paraguai NORBERTO DUARTE / AFP

O grupo tem um time campeão e dois títulos (ambos do Independiente). São 33 participações dos integrantes do grupo na história da Sul-Americana.

Independiente

Cidade: Avellaneda (ARG)

Estádio : Libertadores de América

Participações: 13

Melhor desempenho: bicampeão (2010 e 2017)

Em 2024: não jogou

Técnico: Julio Vaccari

Destaque: Lomónaco (zagueiro)

Valor do elenco: R$ 212,6 milhões

Guaraní

Cidade: Assunção (PAR)

Estádio: Arsenio Erico (pertence ao Nacional)

Participações: 9

Melhor desempenho: oitavas de final (23)

Em 2024: caiu na fase nacional

Técnico: Francisco Arce

Destaque: Miño (atacante)

Valor do elenco: R$ 66 milhões

Boston River

Cidade: Montevidéu (URU)

Estádio: Centenário

Participações: 3

Melhor desempenho: 2ª fase (17 e 18) Em 2024: não jogou

Técnico: Jadson Viera

Destaque: Gutiérrez (atacante)

Valor do elenco: R$ 46,1 milhões

Nacional Potosí

Cidade: Potosí (BOL)

Estádio: Victor Ugarte

Participações: 8

Melhor desempenho: 2ª fase (17)

Em 2024: caiu na fase de grupos Técnico: César Vigevani

Destaque: Torrico (atacante)

Valor do elenco: R$ 41,9 milhões

Grupo B

Vitória volta a disputar uma Sul-Americana depois de 9 anos Arisson Marinho / EC Vitória

O grupo tem um time campeão e um título (Defensa Y Justicia). São 28 participações dos integrantes do grupo na história da Sul-Americana.

Defensa Y Justicia

Cidade: Florencio Varela (ARG)

Estádio: Norberto Tomaghello Participações: 8

Melhor desempenho: campeão (2020)

Em 2024: caiu na fase de grupos

Técnico: Pablo de Muner

Destaque: Gutiérrez (volante)

Valor do elenco: R$ 192,1 milhões

Vitória

Cidade: Salvador (BA)

Estádio: Barradão

Participações: 6

Melhor desempenho: 2ª fase (2009 e 2014)

Em 2024: não jogou

Técnico: Thiago Carpini

Destaque: Hugo (lateral-esquerdo)

Valor do elenco: R$ 228,9 milhões

Universidad Católica de Quito

Cidade: Quito (EQU)

Estádio: Olímpico Atahualpa Participações: 9

Melhor desempenho: oitavas (19)

Em 2024: play-off x Libertadores

Técnico: Diego Martínez

Destaque: Díaz (atacante)

Valor do elenco: R$ 52,6 milhões

Cerro Largo

Cidade: Melo (URU)

Estádio: Centenário (em Montevidéu)

Participações: 5

Melhor desempenho: nunca passou da 1ª fase

Em 2024: eliminado na fase nacional

Técnico: Danielo Nuñez

Destaque: Mauro Brasil (zagueiro)

Valor do elenco: R$ 39,1 milhões

Grupo C

Yuri Alberto e Depay são os destaques do Corinthians. Rodrigo Coca / Agência Corinthians

O grupo não tem nenhuma campeão. São 23 participações dos integrantes do grupo na história da Sul-Americana.

Corinthians

Cidade: São Paulo

Estádio: Neoquímica Arena

Participações: 9

Melhor desempenho: semifinalista (2019, 2023 e 2024)

Em 2024: semifinalista

Técnico: Ramón Díaz

Destaque: Depay (meia)

Valor do elenco: R$ 767,8 milhões

Huracán

Cidade: Buenos Aires

Estádio: El Palacio

Participações: 5

Melhor desempenho: vice-campeão (15)

Em 2024: não jogou

Técnico: Frank Kudelka

Destaque: Mazzantti (atacante)

Valor do elenco: R$ 143,2 milhões

Racing-URU

Cidade: Montevidéu

Estádio: Centenário

Participações: 2

Melhor desempenho: play-off x Libertadores (2024)

Em 2024: play-off x Libertadores

Técnico: Cristian Chambian

Destaque: Monzón (zagueiro)

Valor do elenco: R$ 46,7 milhões

América de Cáli

Cidade: Cáli

Estádio: Pascual Guerrero Participações: 7

Melhor desempenho: oitavas (2008)

Em 2024: caiu na fase nacional

Técnico: Jorge da Silva

Destaque: Vergara (atacante)

Valor do elenco: R$ 118,9 milhões

Grupo D

Destaque do Grêmio, Braithwaite será desfalque nas primeiras rodadas da Sul-Americana. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O grupo do Grêmio não tem nenhum campeão de Sul-Americana. São 19 participações dos integrantes do grupo na história do torneio.

Grêmio

Cidade: Porto Alegre (RS)

Estádio: Arena do Grêmio Participações: 7

Melhor desempenho: quartas (2012)

Em 2024: não jogou

Técnico: Gustavo Quinteros

Destaque: Braithwaite (atacante)

Valor do elenco: R$ 587,4 milhões

Sportivo Luqueño

Cidade: Luque (PAR)

Estádio: Defensores del Chaco (em Assunção)

Participações: 7

Melhor desempenho: semifinalista (15)

Em 2024: fase de grupos

Técnico: Gustavo Morínigo

Destaque: Báez (meia)

Valor do elenco: R$ 37,8 milhões

Godoy Cruz

Cidade: Mendoza (ARG)

Estádio: Malvinas Argentinas Participações: 3

Melhor desempenho: 2ª fase (2011)

Em 2024: não jogou

Técnico: Esteban Solari

Destaque: Petroli (goleiro)

Valor do elenco: R$ 142,5 milhões

Atlético Grau

Cidade: Piúra

Estádio: Alejandro Villanueva (em Lima)

Participações: 2

Melhor desempenho: fase nacional (2020)

Em 2024: não jogou

Técnico: Ángel Comizzo

Destaque: De La Cruz (atacante)

Valor do elenco: R$ 38,3 milhões

Grupo E

Gabigol é a esperança do Cruzeiro. Gustavo Aleixo / Cruzeiro/Divulgação

O grupo não tem nenhum campeão de Sul-Americana. São 21 participações dos integrantes do grupo na história do torneio.

Cruzeiro

Cidade: Belo Horizonte (MG)

Estádio: Mineirão

Participações: 7

Melhor desempenho: vice-campeão (2024)

Em 2024: vice-campeão

Técnico: Leonardo Jardim

Destaque: Gabigol (atacante)

Valor do elenco: R$ 592,1 milhões

Unión Santa Fé

Cidade: Santa Fé (ARG)

Estádio: 15 de Abril

Participações: 4

Melhor desempenho: oitavas (2022)

Em 2024: não jogou

Técnico: Cristian González

Destaque: Dómina (atacante)

Valor do elenco: R$ 125,8 milhões

Palestino

Cidade: Santiago (CHI)

Estádio: Nacional

Participações: 7

Melhor desempenho: quartas (2016)

Em 2024: oitavas de final

Técnico: Lucas Bovaglio

Destaque: Zuñiga (lateral-esquerdo)

Valor do elenco: R$ 51,7 milhões

Mushuc Runa

Cidade: Ambato

Estádio: Olímpico (em Riobamba)

Participações: 3

Melhor desempenho: nunca passou da 1ª fase

Em 2024: não jogou

Técnico: Éver Almeida

Destaque: Quintero (zagueiro)

Valor do elenco: R$ 52,2 milhões

Grupo F

Arias é o destaque do Fluminense. Marcelo Gonçalves / Fluminense / Divulgação

O grupo não tem nenhum campeão de Sul-Americana. São 23 participações dos integrantes do grupo na história da Sul-Americana.

Fluminense

Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

Estádio: Maracanã

Participações: 11

Melhor desempenho: vice-campeão (2009)

Em 2024: não jogou

Técnico: Marcão (interino)

Destaque: Arias (atacante)

Valor do elenco: R$ 462,2 milhões

Once Caldas

Cidade: Manizales (COL)

Estádio: Palogrande

Participações: 2

Melhor desempenho: nunca passou da 1ª fase

Em 2024: não jogou

Técnico: Hernan Herrera

Destaque: Mateo García (meia)

Valor do elenco: R$ 66,3 milhões

San José

Cidade: Ouro (BOL)

Estádio: Hernando Siles (La Paz)

Participações: 5

Melhor desempenho: 2ª fase (2010)

Em 2024: não jogou

Técnico: Dalcio Giovagnoli

Destaque: Bustos (lateral-direito)

Valor do elenco: R$ 32,1 milhões

Unión Española

Cidade: Santiago (CHI)

Estádio: Santa Laura

Participações: 5

Melhor desempenho: 2ª fase (2009 e 2019)

Em 2024: não jogou

Técnico: José Sierra

Destaque: Díaz (zagueiro)

Valor do elenco: R$ 88,9 milhões

Grupo G

Lanús já venceu a Sul-Americana. Juan Mabromata / AFP / AFP

Um time campeão, com um título na chave (Lanús). São 32 participações dos integrantes do grupo na história da Sul-Americana.

Lanús

Cidade: Lanús (ARG)

Estádio: La Fortaleza

Participações: 14

Melhor desempenho: campeão (2013)

Em 2024: semifinalista

Técnico: Mauricio Pellegrino

Destaque: Marcelino Moreno (meia)

Valor do elenco: R$ 172,1 milhões

Vasco

Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

Estádio: São Januário

Participações: 8

Melhor desempenho: semifinal (11)

Em 2024: não jogou

Técnico: Fábio Carille

Destaque: Philippe Coutinho (meia)

Valor do elenco: R$ 557,5 milhões

Melgar

Cidade: Arequipa (PER)

Estádio: Monumental de La UNSA

Participações: 7

Melhor desempenho: semifinal (22)

Em 2024: não jogou

Técnico: Wálter Ribonetto

Destaque: Cabrera (atacante)

Valor do elenco: R$ 61,7 milhões

Puerto Cabello

Cidade: Puerto Cabello (VEN)

Estádio: Misael Delgado (em Valencia)

Participações: 3

Melhor desempenho: fase de grupos (23)

Em 2024: não jogou

Técnico: Vasco Faísca

Destaque: Padrón (atacante)

Valor do elenco: R$ 28,6 milhões

Grupo H

Cuca comanda o Atlético-MG. Pedro Souza / Atlético-MG / Divulgação

Um time campeão, com um título na chave (Cienciano). São 29 participações dos integrantes do grupo na história da Sul-Americana.

Atlético-MG

Cidade: Belo Horizonte (MG)

Estádio: Arena do Galo

Participações: 10

Melhor desempenho: semifinal (19)

Em 2024: não jogou

Técnico: Cuca

Destaque: Hulk (atacante)

Valor do elenco: R$ 583,7 milhões

Cienciano

Cidade: Cuzco (PER)

Estádio: Garcilaso de La Vega

Participações: 6

Melhor desempenho: campeão (2003)

Em 2024: não jogou

Técnico: Cristian Díaz

Destaque: Neira (meia)

Valor do elenco: R$ 49 milhões

Caracas

Cidade: Caracas

Estádio: Olímpico de La UCV

Participações: 8

Melhor desempenho: oitavas (2018)

Em 2024: não jogou

Técnico: Fernando Aristeguieta

Destaque: Echenique (atacante)

Valor do elenco: R$ 27,7 milhões

Deportes Iquique

Cidade: Iquique (CHI)

Estádio: Tierra de Campeones

Participações: 5

Melhor desempenho: nunca passou da 1ª fase

Em 2024: não jogou

Técnico: Miguel Ramírez

Destaque: Hoyos (meia)

Valor do elenco: R$ 49 milhões