Como joga o Atlético-MG, adversário do Grêmio na estreia do Brasileirão

Cuca conduziu o Atlético-MG ao título mineiro. Pedro Souza / Atlético-MG / Divulgação

Depois da decepcionante campanha no Gauchão, com a perda do título para o Inter, o Grêmio voltará a campo neste sábado (29), às 18h30min, para encarar o Atlético-MG, na estreia do Brasileirão. Zero Hora mostra como joga o Galo treinado por Cuca.

De volta ao Atlético-MG para substituir Gabriel Milito, Cuca trouxe de volta sua forma bem típica de montar equipes.

A primeira amostra foi de sucesso com o título mineiro tendo a melhor defesa entre os times da Série A nesta temporada até o momento. Foram apenas quatro gols sofridos. O Atlético-MG perdeu apenas um jogo em 2025.

Time base do Atlético-MG

Com Rony, Hulk atua um pouco mais recuado no ataque do Galo. Sharemytactics / Reprodução

Essa marcação é feita com encaixes individuais. Ou seja, cada jogador do Atlético-MG tem um adversário para marcar e com orientação para persegui-lo.

Contra o Grêmio, a tendência é ver os pontas marcando os laterais e cada meio-campista encaixado em um meia gremista.

Isso exigirá do time de Gustavo Quinteros bastante movimentação para deslocar os marcadores e gerar espaços, diferente do que o Tricolor fez ao longo do Gauchão, quando os jogadores ficavam mais presos as suas posições.

Como defende

Com o 4-2-3-1 como sistema tático preferencial, o Atlético-MG se posiciona em duas linhas de quatro quando defende em seu campo.

A equipe, porém, muitas vezes adianta o seu bloco para pressionar o adversário no campo de ataque.

Como ataca

A forma de atacar do Atlético-MG tem semelhanças com a do Grêmio. O Galo é um time bastante direto em suas ações buscando ataques à profundidade.

Isso exigirá do Tricolor uma boa pressão sobre a bola para evitar sofrer com lançamentos longos, já que Gustavo Quinteros costumar atuar com a defesa adiantada.