A nova hierarquia da lateral direita do Grêmio

Igor Serrote é o novo titular da posição. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Gre-Nal 446 deu um sinal. Um indicativo de mudança na hierarquia da lateral direita. E que será mantido, ao menos, para a estreia do Grêmio no Brasileirão. Pelos treinos dos últimos dias, Igor Serrote é o novo dono da posição no clube.

Em entrevista exclusiva aos veículos do Grupo RBS, Gustavo Quinteros explicou que a comissão técnica está avaliando as alternativas para a função.

— Estamos buscando alternativas, são distintas características. João Pedro tem muito boa saída de jogo, muito bom ataque. Com o Serrote temos, talvez, mais marcação, mais agressividade no duelo. Então, nós buscamos dar oportunidade a distintos jogadores para que em cada jogo, em cada compromisso, possamos utilizar distintas características — disse Quinteros.

Atrás na fila

Apesar da manifestação de Gustavos Quinteros, os treinos indicam que João Pedro perdeu espaço. O ex-titular treinou com o terceiro time no jogo-treino contra o Azuriz. João Lucas foi o lateral do time reserva e Igor Serrote atuou com os demais titulares.

No Gre-Nal 446, após Serrote ser substituído pelo cartão amarelo, quem entrou em campo foi João Lucas. João Pedro tem contrato com o Grêmio até o fim de 2025.