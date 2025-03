Após lesão, Cuéllar busca retomada física para brigar por titularidade no Grêmio

Cuéllar deve ser reserva contra o Atlético-MG, no sábado. Lucas Uebel / Divulgação/Grêmio

Uma das contratações mais badaladas do Grêmio em 2025, o volante Cuéllar ainda não se firmou no Tricolor. Para a estreia do Brasileirão, contra o Atlético-MG, na Arena, o colombiano iniciará o confronto no banco de reservas.

No jogo-treino diante do Azuriz, na quarta-feira (26), Cuéllar também não trabalhou com a equipe principal. O entendimento gremista é que a perda de espaço é algo momentâneo e que o jogador precisa retomar sua condição física ideal.

Um dos pontos importantes é o fato de ele ter vindo do futebol árabe, o que, por si só, já necessitaria de uma readaptação ao futebol brasileiro.

Além disso, o colombiano sofreu uma lesão muscular em 6 de março. O problema fez com que ele ficasse fora do primeiro Gre-Nal da final do Gauchão e da partida contra o Athletic, pela Copa do Brasil. No segundo clássico, o volante ficou no banco.

A aposta do Grêmio é que, com uma recuperação plena, Cuéllar também eleve o seu nível técnico. Assim, brigando pela titularidade a partir das próximas semanas.

Contra o Atlético-MG, Quinteros pode manter o tripé do Gre-Nal do Beira-Rio com Camilo, Villasanti e Edenilson. Caso Edenilson não seja titular, Cristaldo e Monsalve são candidatos à vaga.