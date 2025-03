Grêmio vence jogo-treino contra o Azuriz-PR

O Grêmio venceu jogo-treino contra o Azuriz-PR, por 3 a 0. A partida, realizada na manhã desta quarta-feira (26), aconteceu no CT Luiz Carvalho. Este foi o último teste antes da estreia no Brasileirão .

Gustavo Quinteros mesclou as alternativas de suplentes, reservas e titulares em tempos diferentes. João Pedro e Cuéllar não treinaram na equipe principal.

A atividade foi fechada para a imprensa, e poucas imagens foram divulgadas nas redes sociais dos clubes. Não houve troca de escalações entre as comissões técnicas. O acordo foi de três tempos de 30 minutos aproximadamente cada.

O treinador não teve à disposição os estrangeiros Kike Olivera , Villasanti e Aravena. Os jogadores, que estiveram à serviço de seus países nas eliminatórias, retornam a Porto Alegre nas próximas horas e devem ser testados por Quinteros no último ensaio antes da partida.

A comissão técnica optou por inverter a ordem natural. O primeiro tempo teve um misto de reservas imediatos e o que seria um terceiro time gremista. No segundo tempo, uma equipe de suplentes. Os principais jogadores foram utilizados na última parte da atividade.

Goleadores

Os gols saíram um em cada etapa da atividade. O primeiro por João Pedro , em chute de fora da área. Já o segundo por Jardiel , e o terceiro por Arezo . A mudança na lateral direita chamou a atenção no Gre-Nal 446 e foi justificada pelo problema no tornozelo esquerdo. João Lucas e Serrote podem estar ganhando espaço.

A formação definitiva será testada na quinta e sexta-feira, os últimos treinos, antes do duelo inaugural do Brasileirão, contra o Atlético-MG, sábado (29), às 18h30min, na Arena . Quinteros tem realizado simulações de esquemas e peças diferentes, comunicando o time na preleção, cerca de três horas antes de cada jogo.

Assista aos gols:

