Grêmio faz nova investida por Marlon e avança por João Lucas

João Lucas (à frente) é o reforço mais próximo do Grêmio. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

O Grêmio prioriza a defesa na busca por reforços. O nome mais avançado é o do lateral-direito João Lucas, 26 anos, do Santos, que atuou em 2024 por empréstimo pelo Juventude. Já para o flanco esquerdo, o clube fez uma nova investida por Marlon, 27 anos, do Cruzeiro, mas ainda enfrenta a resistência do clube mineiro em liberar o atleta.

A maior necessidade, no entanto, ainda está na zaga, onde há sobretudo uma carência numérica. A ideia do clube é contratar dois zagueiros rápidos, um requisito para o modelo de jogo do novo técnico, Gustavo Quinteros.

No caso de João Lucas, as negociações estão em andamento para a compra definitiva dos direitos federativos. Já há um acerto encaminhado com o estafe do atleta, mas as direções de Grêmio e Santos ainda tentam superar alguns entraves antes de confirmar as transferências. O jogador chegaria para disputar posição com João Pedro na lateral direita tricolor.

No caso de Marlon, o Grêmio fez uma nova investida nas últimas horas e já tem uma negociação avançada com o jogador, que deseja atuar no Tricolor. No entanto, a pedida do Cruzeiro ainda está bem distante da capacidade financeira gremista. A lateral esquerda também é uma prioridade, já que Reinaldo não terá o seu contrato renovado.

Para o meio-campo, o Grêmio quer ainda um primeiro volante construtor para atuar ao lado de Villasanti.

No setor ofensivo, por sua vez, a meta é contratar um ponta-direita de força. O nome preferido é o do sueco naturalizado brasileiro Niclas Eliasson, 29 anos, que atua no AEK, da Grécia. Os gregos querem apenas vender o atleta, mas o Tricolor tenta um acordo para contratá-lo por empréstimo com opção ou até obrigação de compra ao final do período.

Caso a negociação com Eliasson não prospere, o plano B para o setor é o argentino Tadeo Allende, 25 anos, que se destacou em 2023 pelo Godoy Cruz-ARG e está de saída do Celta de Vigo-ESP.

As tratativas devem ser intensificadas nesta semana, a partir do anúncio do técnico Gustavo Quinteros, que inclusive indicou outros nomes para a direção tricolor.