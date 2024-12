Os valores envolvidos nas negociações do Grêmio com o AEK por Niclas Eliasson

Grêmio e AEK, da Grécia, seguem em negociações relativas à transferência do atacante Niclas Eliasson para o clube gaúcho . Uma proposta inicial foi recusada pelos gregos.

No começo da semana, o Tricolor fez sua primeira investida. A proposta era de 500 mil euros (R$ 3,2 milhões na cotação atual) pelo empréstimo . No acordo, ainda estava prevista uma opção de compra de 4 milhões de euros (R$ 25,8 milhões).

Outra hipótese seria o empréstimo com a compra obrigatória ao final do contrato. O valor seria de 4 milhões de euros. O Grêmio gostaria que o valor pago pelo empréstimo (500 mil euros) fosse abatidos do valor da cláusula.