Quem é Niclas Eliasson, atacante sueco que interessa ao Grêmio

Niclas Eliasson foi contratado pelo AEK junto ao Nimes em agosto de 2022. AEK FC / Divulgação

O Grêmio negocia a contratação do atacante Niclas Eliasson. A informação é do colunista Eduardo Gabardo. O nome diferenciado não é a toa. O jogador é sueco e nasceu em Varberg, na costa oeste do país.

O alvo gremista tem 29 anos e atua no AEK, da primeira divisão da Grécia, desde agosto de 2022. É um jogador de velocidade, com preferência pé esquerdo, que atua nos dois lados do campo — principalmente pelo direito — e seguidamente é utilizado para bater bolas paradas.

Não seria a primeira vez que o Grêmio demonstra interesse por Eliasson. No início do ano, o ge.globo noticiou que o Tricolor chegou a fazer uma proposta de empréstimo por ele em fevereiro.

O clube grego rejeitou o acordo. Conforme a publicação, a janela local estava fechada, o que dificultaria a reposição para o time, que brigava pelo título nacional — o PAOK foi campeão. Em fevereiro deste ano, o Grêmio acabou por contratar outro atacante de velocidade: Cristian Pavón.

Uma curiosidade: Eliasson tem cidadania brasileira, conforme o Transfermarkt. Assim, não ocuparia uma das nove vagas para estrangeiros por partida. De acordo com o ge.globo, a mãe dele é brasileira e nasceu na Bahia. Eliasson, inclusive, teria bom conhecimento da língua portuguesa.

Em 2024, soma seis participações em jogos da Suécia. Antes, já havia sido chamado para os times de base do país.

Eliasson surgiu na base do Falkenberg, da Suécia, e passou por AIK, Norrköping, no mesmo país, Bristol City (Inglaterra) e Nimes (França).

No AEK, são 90 jogos, com 9 gols e 22 assistências. O clube de Atenas venceu o Campeonato Grego de 2022/2023 e encerrou a sequência de três taças do Olympiacos. Ainda em 2023, ficou com o título da Taça da Grécia.