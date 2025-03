Críticas à fala de Lula e outros momentos da sessão desta quinta na Câmara de Caxias

A fala do presidente Lula de que estava escalando uma "mulher bonita" para melhorar a relação com o Congresso não passou despercebida na Câmara de Caxias. Foi criticada por vereadores nesta quinta-feira (13) e acabou gerando um desconforto justamente entre duas parlamentares: Andressa Marques (PCdoB) e Marisol Santos (PSDB).

Aparando as arestas

Já no fim da sessão desta quinta, o representante do Republicanos, que preside a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação (CCJL), disse ter ficado chateado quando Libardi declarou que estava sendo "profundamente desrespeitado pelo presidente da comissão". A reclamação era com relação à não realização de reuniões para debater os pareceres dos projetos.

Nada pessoal

Cobrança por projeto

A oposição tem cobrado na tribuna da Câmara o envio, por parte do Executivo, do projeto de lei para equiparação de salário para servidores que cumprem a mesma função. A alteração na legislação foi um compromisso do prefeito Adiló Didomenico (PSDB) com o Sindiserv, sindicato que representa os servidores.