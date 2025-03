Ex-Grêmio marca três vezes, e Athletico-PR elimina Guarany de Bagé na Copa do Brasil

O Guarany de Bagé perdeu por 3 a 1 para o Athletico-PR , na Arena da Baixada, nesta quinta-feira (13), e se despediu da Copa do Brasil . A equipe gaúcha chegou até a segunda fase da competição após vencer o Altos (PI) por 2 a 1 , no Estrela D'Alva, em Bagé.

Esta foi a primeira participação do clube na Copa do Brasil . A ida até Curitiba marcou a primeira viagem de avião da história da equipe.

Agora, o time gaúcho foca na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro . O clube estreia no dia 12 de abril, contra o Joinville, fora de casa.

Favoritismo

Na sequência, o Furacão se aproveitou de erros de marcação do Guarany e seguiu pressionando. O goleiro Jonathan Braga foi obrigado a fazer defesas para evitar o segundo gol dos paranaenses.

Após uma cobrança de escanteio dos visitantes, o Athletico-PR recuperou a bola e acionou um rápido contra-ataque. O colombiano Velasco arrancou até a entrada da área e passou para Luiz Fernando . O atacante finalizou no canto e ampliou o marcador: 2 a 0.

Segunda etapa

Na volta para o segundo tempo, o técnico Márcio Nunes fez duas alterações. As mudanças surtiram efeito, e o Guarany descontou.

Aos 13 minutos, o meia Marllon , que tinha entrado há pouco, chutou de fora da área. A bola desviou no centroavante Yan Philippe e enganou o goleiro Mycael , que não conseguiu defender: 2 a 1.

Na busca pelo gol do empate, o time de Bagé viu os donos da casa ampliarem novamente. Luiz Fernando aproveitou a bola que sobrou na entrada da área e chutou no canto do goleiro para marcar o seu terceiro gol na partida.