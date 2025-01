Sindiserv aprova proposta do Executivo de Caxias do Sul para corrigir as distorções da Lei 409/2012

Os servidores se reuniram no auditório da entidade para discutir e votar a proposta. Bruna Cecconi / Divulgação

Com ampla participação na assembleia convocada pelo Sindiserv na noite de segunda-feira (12), os servidores aprovaram a proposta do Executivo para sanar as distorções da Lei 409/2012. A legislação criou diferentes salários e remunerações para funções já existentes.

Com a reeleição do prefeito Adiló Didomenico, foi assumido um compromisso com a entidade para corrigir essas distorções. Dessa forma, foi apresentada a nova proposta, aprovada na assembleia. A presidente do Sindiserv, Silvana Piroli, falou em batalha de anos.

– É fruto de um diálogo de muitos anos. Desde 2017 a gente vem discutindo isso, então não é uma novidade. As soluções foram sendo construídas juntas. O governo construiu uma proposta que eu considero positiva, porque ela é viável de ser implementada e melhora as condições do próprio servidor. Trabalho igual, salário igual – comenta Silvana.

A presidente também informou que a aplicação da recomposição salarial para os servidores será de 25% pelos próximos quatro anos.