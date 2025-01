Estado anuncia repasse de verba para desassorear arroios em Farroupilha

Encontro foi no Palácio Piratini. Rodrigo Ziebell / Divulgação

O prefeito de Farroupilha, Jonas Tomazini, se reuniu nesta segunda-feira (13) com o governador em exercício, Gabriel Souza, de quem recebeu a confirmação de que o município receberá recursos do Estado para iniciar as obras de desassoreamento de arroios. O encontro foi no Palácio Piratini.

As ações fazem parte do Programa de Desassoreamento do Rio Grande do Sul (Desassorear RS), que busca a limpeza de canais e sistemas pluviais de cidades que, em decorrência da chuva de abril e maio do ano passado, declararam situação de emergência ou estado de calamidade.

Nesta primeira etapa, serão recuperados trechos no Arroio Biazus, nas comunidades de Linha 30, Vila Jansen e Bairro Centenário, e no Arroio Barracão, em Vila Rica. O objetivo é retirar todo material que ficou depositado no fundo e leito dos córregos, diminuindo o impacto de possíveis novas cheias.

Para essas iniciativas, serão alocados mais de R$ 700 mil em Farroupilha. A empresa que realizará o serviço já está contratada pelo governo estadual.

– Há muito trabalho de recuperação a ser feito nos nossos arroios. Não podemos esperar novas catástrofes com o cenário deixado pela anterior. Essa articulação entre prefeitura e governo, e a busca pelos recursos necessários, é um importante passo para atingirmos esse objetivo – aponta Jonas.