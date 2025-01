"Nosso grande desafio é a telemedicina", diz Geraldo da Rocha Freitas, novo secretário da Saúde de Caxias do Sul 

Geraldo foi empossado no dia 1º de janeiro por Adiló e Néspolo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O novo secretário da Saúde de Caxias do Sul, Geraldo da Rocha Freitas Junior, prevê que em até duas semanas seja emitido o parecer sobre a empresa que pretende operar o serviço de telemedicina no município. Caso aprovada, a operação pode começar a funcionar em um prazo de 90 dias. Outra meta à frente da pasta é concluir as obras das unidades básicas de saúde. Os assuntos foram tratados pelos jornalistas Juliana Bevilaqua e Pablo Ribeiro, durante entrevista para o programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra, sábado (11).

Geraldo já tinha sido secretário da área em 2018, durante a gestão de Daniel Guerra. Agora, no segundo governo de Adiló Didomenico, alguns dos desafios do novo chefe da pasta são: ampliação dos agendamentos de consultas em UBSs por telefone, o oferecimento da telemedicina, início da construção da UPA Zona Sul e entregas das novas unidades de saúde nos bairros. Ainda no primeiro semestre, o secretário planeja inaugurar o novo espaço materno-infantil no Hospital Virvi Ramos.

Em relação à telemedicina, a empresa NXT Telessaúde Ltda, melhor classificada dentre as 16 que participam da licitação, passou por uma "prova de conceito" na última sexta-feira (10). No teste, foi realizada uma demonstração simulada de marcação de consulta por telefone e de realização de atendimento médico por videochamada para a equipe da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Essa fase, segundo a prefeitura, está prevista no edital e serve para demonstrar se a empresa atende às exigências.

Depois disso, é emitido um parecer da equipe da SMS. Segundo o novo secretário, o resultado pode ser divulgado nas próximas duas semanas e, se a NXT Telessaúde for considerada apta, o funcionamento pode ocorrer em um prazo de 90 dias. Confira mais trechos da entrevista abaixo.

"Nós temos que concluir algumas ações que iniciaram no Governo Adiló no ano passado, dar continuidade, principalmente, para concluir as obras de reforma nas unidades básicas. GERALDO DA ROCHA FREITAS JUNIOR Secretário da Saúde

Gaúcha: Quais são as suas prioridades para a saúde em Caxias do Sul?

Geraldo: Inicialmente, nós temos que concluir algumas ações que iniciaram no Governo Adiló no ano passado, dar continuidade principalmente para concluir as obras de reforma nas unidades básicas. Temos programada a reforma da UBS Mariani, conclusão total (para fevereiro), vai ficar praticamente uma UBS nova. Em abril, a UBS do Esplanada para concluir. Nós temos também a UBS de Galópolis com a previsão de que a gente conclua em junho, e o Caps (Centro de Atendimento Psicossocial) Cidadania. Até setembro, se pretende concluir totalmente a reforma dessas unidades. Além disso, tem as novas UBSs, que o grande desafio é já fazer. Já tem projeto pronto e orçado com recursos da calamidade (decreto instaurado devido às chuvas de maio), como a construção da UBS Caminho do Meio (no loteamento Victório Trez), que é uma área muito importante, e uma população vulnerável que estava até certo ponto com dificuldade de acesso. UBS Vila Romana (no loteamento Vila Romana), UBS Imigrante (no bairro Nossa Senhora das Graças) também são outras que pretendemos fazer. E a da Vila Cristina, de forma que a gente consiga cobrir esses vazios que nós temos no nosso território.

E quando começa a construção das novas UBSs? Também há previsão de construção de novas UPAs?

Nós temos que fazer o processo licitatório, e essas etapas, cronologicamente, têm algum tempo. Pretendemos, assim que estivermos com os projetos aprovados e orçamento, para que se possa fazer o termo de referência para fazer os editais. Nós acreditamos que, nos próximos 30 dias, já teremos alguma novidade em relação a algum edital dessas novas unidades. Com relação à UPA, estamos no processo de transição da UPA Central. Já temos uma empresa que foi a vencedora do certame, que é o Ideas (Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde). Estamos com a equipe da secretaria, juntamente com a empresa que está deixando, o InSaúde, e também com o Ideas, tomando todas as providências, no sentido de que não haja nenhuma descontinuidade no serviço da UPA Central. E em relação à UPA Zona Norte já está em curso a licitação para a nova empresa que vai assumir, (mas) não temos ainda a decisão final.

A questão da telemedicina. Como é que anda esse processo?

Dentro das nossas ações, além das reformas e construções de novas UBS, o nosso grande desafio é realmente implementar a telemedicina. Então, (sexta, dia 10/1) realizamos uma etapa importantíssima nesse processo de inovação tecnológica. Foi um processo que se iniciou no ano passado, em junho de 2024, que não tivemos sucesso em função da não classificação de empresas concorrentes. Teve de ser aberto um novo certame licitatório em novembro de 2024, que, felizmente, a gente teve 16 participantes e, dentre esses, a NXT foi a que melhor se classificou. Com a nova licitação, existe uma etapa que se chama de "prova de conceito", onde se vê uma simulação dos serviços que estão propostos e aí a equipe técnica (da SMS) realiza todos os questionamentos em relação à acessibilidade, prontuários, integração com o nosso sistema de assistência farmacêutica, pois as prescrições médicas têm que estar em consonância com toda a logística do fornecimento das medicações e com relação à rede de exames. Iniciamos o ano com força total e, nos próximos dias, será dado o conceito pela equipe técnica, da conformidade do serviço que nós pretendemos implantar. Esse é um grande desafio, mas o plano para este ano é avançar nesses aspectos da telemedicina, que vai proporcionar uma celeridade nos processos, dar mais comodidade aos nossos usuários e, também, sem perder de vista, toda a tecnologia que nós vamos agregar. Tem que ser inclusiva e tem que ser acessível.

Qual é a previsão para que a telemedicina entre em funcionamento?