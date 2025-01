"Ninguém vai se instalar nas ruas", diz titular de Urbanismo sobre vendedores ambulantes no centro de Caxias do Sul 

Uma das promessas de Bressan é terminar com o comércio ambulante da cidade Neimar De Cesero / Agencia RBS

Desburocratizar os processos e seguir com a regularização fundiária são duas das metas do novo secretário de Urbanismo, Adriano Bressan (PP). Com a abertura do Centro de Capacitação e Comércio, na Galeria Caxias Plaza, o chefe da pasta também destacou que fará uma intensa fiscalização dos ambulantes na cidade.

Eleito para o cargo de vereador com mais de 3 mil votos e filiado ao PP, partido que tinha a candidata a vice (Gladis Frizzo) na chapa de Maurício Scalco (PL), adversário de Adiló Didomenico (PSDB) à prefeitura de Caxias do Sul em segundo turno, Bressan foi convidado pelo prefeito para assumir uma cadeira no primeiro escalão. Desta forma, ele troca a bandeira da oposição ao governo para se tornar um dos integrantes da situação, juntamente com seu partido. Em entrevista ao Pioneiro, contou como deve trabalhar no novo cargo e como fica a sua relação com o Legislativo.

Desburocratização

Já com uma pilha de documentos para assinar em sua mesa, o secretário comentou que ainda está se adaptando ao novo cargo, mas que com a ajuda do secretário adjunto Carlos Giovani Fontana (o secretário anterior), buscará desburocratizar processos.

— Nós estamos com programas muito interessantes, cases de sucesso que foram determinantes para a reeleição do prefeito Adiló, como a regularização fundiária. Além disso, nós temos a questão da fiscalização e a entrega de "Habite-se", que a gente precisa destravar, acelerar, e isso está acontecendo — destacou Bressan.

Outro ponto mencionado pelo secretário em relação a melhorar a agilidade dos processos foi o da abertura de empresas na cidade.

— Também temos a questão da aprovação de obras, justamente porque, se uma empresa quiser se instalar em Caxias do Sul ou aumentar a área, ela tem que passar pela aprovação de obras, e nós vamos cuidar disso com muito carinho. Houve, infelizmente, nos últimos anos, uma tese de que Caxias não cuidava das empresas, que as empresas eram maltratadas, iam embora daqui. A partir de agora, nós queremos deixar claro que toda a empresa, ou a que queira ampliar o seu pátio, é bem-vinda. Nós vamos dar todo o suporte possível.

Pilha de documentos para assinar já se tornaram rotina no novo cargo de Bressan Neimar De Cesero / Agencia RBS

Regularização Fundiária

A regularização fundiária é o processo de transformar a realidade das ocupações irregulares em áreas urbanas. Também é uma importante ferramenta para o desenvolvimento da cidade, sobretudo, para manter o seu crescimento controlado. Bressan ressaltou que vão continuar trabalhando para entregar títulos de propriedade aos cidadãos, mas, além disso, buscar oferecer uma infraestrutura para as localidades que estão tomando forma.

— Eu digo que o título é só um começo, porque nós temos que ter o entendimento que a gente precisa levar o desenvolvimento para essas regiões. Nós podemos citar vários loteamentos que estamos regularizando que, infelizmente, não têm pavimentação, não têm saneamento, um transporte. E nós também precisamos entregar para aquele munícipe todos os direitos que ele tem.

Ambulantes

Com a criação do Centro de Capacitação e Comércio, a ideia é que os empreendedores informais saiam das ruas centrais e se instalem no local. Segundo o secretário Bressan, o processo de abertura do espaço já está na fase final, e ele prometeu que deve começar a funcionar no final de janeiro.

— A gente vai fazer os cadastros até o dia 20 desse mês. Os ambulantes estarão cadastrados e, se tudo correr bem, eu quero aqui até assumir um compromisso que, até o final do mês de janeiro, todos esses ambulantes já terão feito a transição (para o Centro de Capacitação e Comércio). É um local muito bom, que vai ser referência para Caxias do Sul — revelou.

Já sobre a fiscalização, o chefe da pasta reforçou que fará um trabalho efetivo para que não tenha mais vendedores ambulantes pelas ruas da cidade.

— É um compromisso, tá? Que ninguém, depois da transição, vai se instalar nas ruas de Caxias. (O Centro de Capacitação) Dará mais dignidade para eles. Vai ser coberto, não vai ter problema de sol, de chuva, enfim. E é isso eu quero enfatizar, que nós vamos trabalhar firme e forte para que toda a área central de Caxias não tenha mais o comércio ambulante — frisou Bressan.

PP torna-se situação

Adriano Bressan fez uma forte oposição ao primeiro governo de Adiló e nas eleições de 2024 — sendo que o PP participava de uma chapa majoritária concorrente. Diante disso, Bressan comentou que a mudança de lado foi em decorrência da apresentação de uma "nova proposta" de administração.

— Eu fiz, sim, oposição ao Governo Adiló, a gente não vai negar, mas a gente trabalhou sempre dentro das quatro linhas. Era uma oposição muito respeitosa e política. Eu tinha muitas críticas ao primeiro Governo Adiló. Então, eu fui convidado dessa vez com uma outra proposta. É um novo governo. Mesmo que o prefeito Adiló continue, tem a mudança do vice (Edson Néspolo do União Brasil), então tem uma outra visão — comentou Bressan.

Além disso, o secretário enfatiza que todo o PP estará do lado do atual prefeito neste mandato.

— Também não foi só o convite a minha pessoa, mas foi convite ao partido do Progressistas, foi conversado com o nosso presidente (Alexandre Bortoluz, o Bortola), e o PP entrou no governo. Há a questão de divergências políticas, mas elas terminam quando termina a eleição. Hoje a gente tem os olhos voltados para Caxias do Sul. A gente entendeu que é uma nova proposta de governo. Não tem nada a ver com o governo passado — disse Bressan.

Legislativo fica para 2028

Com o convite para a secretaria, Bressan destacou que só retornará para a Câmara no final de 2027 para, em 2028, assumir a presidência da Casa. Seu plano é ficar os três anos à frente da pasta. Já sobre a reação dos seus eleitores, comentou que houve questionamentos, mas que ele se manterá atendendo a todos da mesma maneira, seja para demandas do Urbanismo como repassando para a bancada do PP.

— Com certeza, a gente teve, não vamos dizer uma cobrança, a gente teve alguns questionamentos de alguns eleitores. Mas eu tenho um eleitorado fiel. Eu fiz 3.791 votos justamente porque eu atendo as pessoas de uma forma diferente, eu tenho uma receita, e a receita está dando certo. Que acima de fazer projetos, de estar dentro de comissões ou de participar das nossas sessões, o maior serviço que eu tenho é atender a comunidade. Não vou deixar de atender a comunidade por ter vindo assumir essa cadeira aqui no Executivo. Nós temos uma bancada progressista muito bem formada. E aí, claro que alguns nos questionaram essa mudança (ingresso no Governo Adiló), mas nós conseguimos explicar para cada um deles que nós temos que pensar Caxias do Sul. As ideologias talvez mais fortes, radicalistas, a gente não pode se pautar por elas — salientou Bressan.