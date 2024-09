Após o segundo chamamento público para a definição do local que abrigará o Centro de Capacitação e Comércio de Caxias do Sul, o Caxias Plaza Shopping demonstrou interesse em participar, segundo a prefeitura de Caxias do Sul. A estrutura, com entrada pela Rua Sinimbu, passará a abrigar comerciantes que hoje utilizam as calçadas das ruas Dr. Montaury e Marechal Floriano, no Centro.