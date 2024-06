Está aberto o período para imobiliárias e proprietários de imóveis de Caxias do Sul indicarem locais para a instalação do Centro de Comércio e Capacitação. A iniciativa lançada na última segunda-feira(3) pretende abrigar comerciantes que hoje utilizam as calçadas das ruas Dr. Montaury e Marechal Floriano, no Centro. Para se instalarem, eles deverão estar inscritos como Microempreendedores Individuais (MEI).