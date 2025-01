Irmã de "kid preto" tenta entregar fone de ouvido em caixa de panetone na prisão

A suspensão ocorreu após a irmã do militar tentar visitar o tenente para presenteá-lo com uma caixa de panetone. Nela havia, na verdade, um fone de ouvido, que fez apitar o detector de metais do Batalhão de Polícia do Exército em Brasília, onde Azevedo está preso. Os militares então questionaram a irmã de Azevedo, que declarou que dentro da caixa havia o item.