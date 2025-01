Prefeito de Guaíba vai a Joinville de bicicleta agradecer pelo apoio dado durante a enchente

Que ninguém estranhe a presença de dois homens pedalando na freeway na madrugada desta sexta-feira (3) , como se treinassem para o Tour de France. Um deles é o prefeito reeleito de Guaíba, Marcelo Maranata (PDT) . O outro é Gilnei Andreotti, ciclista com 44 anos de experiência em expedições por diversos países da América Latina. Os dois partem de Guaíba às 3h da madrugada rumo a Joinville , em Santa Catarina. Serão 700 quilômetros de asfalto, boa parte do trajeto sob o sol escaldante de janeiro.

A "Viagem da Gratidão" contará com paradas estratégicas em cinco cidades ao longo do percurso: Arroio do Sal (RS), Tubarão (SC), Florianópolis (SC), Itajaí (SC) e, finalmente, Joinville (SC), onde a chegada está prevista para o dia 8 de janeiro. Em Florianópolis, Maranata visitará o prefeito Topázio Neto como forma de agradecer também pelo apoio prestado a Guaíba.