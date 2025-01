Veterinária desconvidada para Gabinete da Causa Animal se manifesta sobre patrulha da direita

Lisandra Dornelles durante reunião na prefeitura de Porto Alegre em que foi anunciada por Sebastião Melo para o primeiro escalão do governo.

Em seu perfil no Instagram, a veterinária Lisandra Dornelles rebateu as críticas que levaram o prefeito Sebastião Melo (MDB) a desistir de sua indicação para o Gabinete da Causa Animal, atendendo a um pedido do PL. Lisandra reproduziu cópia da carta aberta ao prefeito, assinada por um certo Movimento Veterinários pela Ética e Amigos dos Animais de Porto Alegre - MOVE, repudiando sua indicação e criticando o PL por ter bancado seu nome. Na verdade, Lisandra foi indicada pela vice-prefeita Betina Worm (PL), que também é veterinária.