Aliados de Melo remexem passado de veterinária indicada pela vice do PL e identificam apoio a pautas de esquerda

Anunciada pelo prefeito Sebastião Melo para comandar o gabinete da causa animal, a veterinária Lisandra Ferreira Dornelles corre o risco de perder o posto antes mesmo de assumir . Lisandra foi convidada pela vice eleita, Betina Worm (PL), para o governo municipal, mas aliados do prefeito descobriram publicações antigas de Lisandra no Instagram com cunho esquerdista e estão tentando derrubar a veterinária.

Entre os conteúdos questionados, a veterinária tem postagens que fazem referência a pautas frequentemente associadas com a esquerda, como empoderamento feminino e igualdade de direitos às pessoas LGBT+ . Em outros posts, Lisandra faz menção ao "ensinamento de Pepe Mujica", ex-presidente uruguaio, e também sugere voto no PT .

Em 30 de outubro de 2022, data do segundo turno da corrida presidencial entre Lula e Jair Bolsonaro, ela publicou prints da tela do celular com o relógio no horário "13:13", como parte da corrente "Plano de fundo e tela de bloqueio pra dar sorte nas eleições". Nas redes, também circulam fotos de Lisandra fazendo campanha para o vereador Alex Fraga (PSOL).