Para Alemanha, suposta sabotagem de cabo submarino é 'um sinal de alerta'

Em 25 de dezembro, o fluxo de corrente contínua EstLink 2 entre Finlândia e Estônia, ambos membros da Otan, foi desligado. As suspeitas apontaram rapidamente para um petroleiro procedente da Rússia, o "Eagle S", interceptado pelas autoridades finlandesas.

Um mês antes, dois cabos de telecomunicações foram cortados nas águas territoriais suecas, no mar Báltico.

"As tripulações deixam as âncoras na água, arrastando-as pelo fundo do mar sem motivo aparente, e perdem-nas ao içá-las", acrescentou. "É difícil pensar que sejam coincidências. É um alerta urgente para todos nós", frisou.