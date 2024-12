Decimo confirma permanência do atual secretário da Saúde de Santa Maria 

Guilheme Ribas, Lúcia Madruga (vice eleita), Rodrigo Decimo e Liana Ebling. Prefeitura de Santa Maria / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O prefeito eleito Rodrigo Decimo está próximo de concluir a escalação do seu secretariado para a gestão de Santa Maria a partir do ano que vem. Mais dois nomes foram confirmados nesta sexta-feira (27): Guilherme Ribas seguirá na Saúde, enquanto Liana Ebling vai assumir a pasta do Planejamento e Administração.

Com os dois anúncios, Decimo já definiu 17 dos 23 secretários. A tendência é que os seis nomes que ainda faltam sejam apresentados aos santa-marienses até a próxima segunda-feira (30).

— Temos confiança que montamos uma equipe técnica e de qualidade para fazer a diferença para Santa Maria e para a vida dos cidadãos — destacou Decimo, após o anúncio dos novos secretários.

Ribas e Liana foram apresentados em vídeo publicado no Instagram, como têm sido todas as divulgações de composição do primeiro escalão do prefeito eleito.

Decimo tomará posse às 16h do dia 1º de janeiro, junto da vice-prefeita Lúcia Madruga e dos vereadores eleitos. A cerimônia será no auditório da Universidade Franciscana. Mais tarde, às 19h, haverá a transmissão de cargo e a posse dos secretários, em ato no Mercado da Vila Belga.

Quem são

Secretaria de Planejamento e Administração: Liana Ebling*

A administradora de empresas é formada pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) com MBA em Liderança, Gestão e Inovação pela Pontifícia Universidade Católica (PUC/RS). Liana é superintendente executiva de governo da Caixa Econômica Federal da região Centro-Sul do Estado, compreendendo 100 municípios.

Apesar de anunciada oficialmente, Liana ainda não está 100% confirmada pois aguarda liberação da Caixa para assumir o cargo no governo.

Secretaria de Saúde: Guilherme Ribas