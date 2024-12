Novo prefeito de Santa Maria prepara revisão da planta do IPTU e reforma da previdência para 2025

Alex Caceres / PMSM / Divulgação

Prestes a tomar posse como prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo (PSDB) já está pensando em 2025. Enquanto anuncia os secretários da nova gestão, o tucano prepara ao menos duas medidas estruturantes para apresentar à Câmara de Vereadores no início da nova legislatura.

Ainda no primeiro trimestre, Decimo deseja enviar uma proposta de revisão da planta genérica de valores do IPTU e um projeto de revisão nas regras da previdência dos servidores municipais. Estudo feito em 2023 apontou déficit de R$ 3,5 bilhões no instituto que administra a aposentadoria dos funcionários públicos.

A tarefa será complexa, visto que Decimo tem apenas nove dos 21 vereadores formalmente na base aliada. Seis (de PT, PCdoB e PSOL) estão na oposição e outros seis são vereadores considerados independentes, com o qual o prefeito eleito diz ter "um bom diálogo".

— Independente de ser ou não da base, confio que os vereadores possam olhar os projetos com carinho, trazer contribuições, colocar seus pontos de vista e acolher projetos que são positivos para a cidade.

Uma das estratégias para aproximar os parlamentares independentes será dividir o "protagonismo político" das entregas, destacando em cerimônias e atos oficiais as propostas que partiram de vereadores ou bancadas partidárias.

Relativamente novo na política, Decimo se elegeu vice de Jorge Pozzobom (PSDB) em 2020, quando disputou sua primeira eleição. Neste ano, foi eleito prefeito representando a continuidade da gestão tucana. Antes, formou carreira como empresário da construção civil e dirigente de entidades de classe.

Ainda em 2024, o novo prefeito obteve o primeiro triunfo na Câmara ao conseguir aprovar, por 14 votos a 5, uma reforma administrativa que criou, dividiu e anexou secretarias. A nova gestão terá três estruturas a mais no primeiro escalão, mas sem gerar custo extra aos cofres públicos.

Decimo aguardou a aprovação da reforma para começar a anunciar o secretariado, cujos primeiros nomes foram confirmados apenas em 19 de dezembro. Até a tarde desta quinta-feira, 15 pastas já haviam tido os titulares definidos e outras oito aguardavam os anúncios (veja a lista abaixo). O plano do prefeito eleito é que o time esteja totalmente escalado até a próxima segunda-feira (30).

— Fizemos um desenho de forma matricial, com secretarias transversais que têm a missão de dar suporte para que as secretarias programáticas entreguem suas ações. Cada uma das secretarias terá uma metodologia para cobrar, acompanhar e ver como estão as entregas — salienta o prefeito.

Decimo tomará posse às 16h do dia 1º de janeiro, junto da vice-prefeira Lúcia Madruga e dos vereadores eleitos. A cerimônia será no auditório da Universidade Franciscana. Mais tarde, às 19h, haverá a transmissão de cargo e a posse dos secretários, em ato no Mercado da Vila Belga.

Veja os secretários já anunciados: