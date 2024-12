Ravi, José Leonardo e Nala são alguns dos nepobabies que nasceram em 2024. @viihtube Instagram / @virginia Instagram / @iza Instagram / @fepaesleme Instagram / @akimberllya Instagram / @haileybieber Instagram / Reprodução

O ano de 2024 marcou a chegada de muitos bebês. Celebridades como Virginia, Viih Tube, Iza, Fernanda Paes Leme e Hailey Bieber apresentaram seus filhos ao mundo.

Muitas dessas famílias compartilharam todos os detalhes, da gestação até o nascimento dos pequenos, movimentando as redes sociais. A seguir, confira os bebês de famosos que nasceram neste ano.

Ravi - Viih Tube e Eliezer

Eliezer, Ravi, Lua Di Felice e Viih Tube em celebração de um mês do bebê. @viihtube Instagram / Reprodução

Ravi, filho dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer, nasceu no dia 11 de novembro. Duas semanas depois, ele precisou ser internado, após apresentar complicações de saúde.

Em entrevista recente ao Fantástico, Viih Tube se emocionou ao detalhar os problemas de saúde do menino, que foi diagnosticado com enterolite. Ele não precisou de cirurgia e foi tratado à base de soro e antibióticos durante o período em que esteve hospitalizado.

Viih e Eliezer também são pais de Lua, um ano e oito meses.

José Leonardo - Virginia e Zé Felipe

José Leonardo e Virgínia em publicação nas redes sociais. @virginia Instagram / Reprodução

José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, nasceu no dia 8 de setembro. O nome do bebê homenageia o pai do cantor, o sertanejo Leonardo.

Depois das Marias, esse é o terceiro filho do casal, que já são pais de Maria Alice, três anos, e Maria Flor, dois. O casal está junto há cerca de quatro anos.

Nala - Iza e Yuri Lima

Cantora Iza e Nala. @iza Instagram / Reprodução

Filha da cantora Iza com o jogador de futebol Yuri Lima, Nala nasceu no dia 13 de outubro. Ela é a primogênita da artista, que compartilha detalhes da rotina das duas nas redes sociais.

Em entrevista recente, a cantora comentou a importância de Yuri Lima e da família para a retomada profissional após o nascimento da pequena.

Em julho, Iza publicou um vídeo anunciando a separação com o jogador em razão de uma traição. Há rumores sobre a volta do casal, mas não há confirmação.

Pilar - Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio

Fernanda Paes Leme e a filha, Pilar, em momento de lazer. @fepaesleme Instagram / Reprodução

Pilar, filha da atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme e do empresário Victor Sampaio, nasceu no dia 18 de abril. Ela é a primogênita do casal.

Juntos desde janeiro de 2021, eles anunciaram a gravidez em outubro de 2023. Nas redes sociais, a atriz e apresentadora fala sobre maternidade e as transformações da mulher neste período.

Jack Blues - Hailey e Justin Bieber

O casal não divulgou imagens com o rosto do bebê ainda. @haileybieber Instagram / Reprodução

O cantor Justin Bieber anunciou a chegada do seu primeiro filho, Jack Blues Bieber, no dia 23 de agosto. O bebê é fruto da relação do músico com a influenciadora Hailey Bieber.

Discretos nas redes sociais, o casal ainda não divulgou imagens do rosto da criança. A única foto, até o momento, mostra o pé da criança.

Helena - Neymar e Amanda Kimberlly

Helena é a terceira filha do jogador de futebol Neymar Júnior. @akimberllya Instagram / Reprodução

A terceira filha de Neymar nasceu em 3 de julho. A bebê é fruto de um envolvimento do jogador com a modelo e influenciadora Amanda Kimberlly.