Iza fala da importância de Yuri Lima e da família para retomada profissional após nascimento da filha 

IZA conta com o apoio da família e do Yuri Lima para cuidar de Nala.

Após o nascimento de Nala em outubro deste ano , Iza tem retomado os seus compromissos profissionais. Para dar conta da agenda deste fim de ano, a cantora tem contado com a sua rede de apoio, que inclui o pai da criança, Yuri Lima .

— Tenho uma família muito incrível e que é muito participativa. A Nala foi muito esperada pela minha família. Além do pai, com quem divido as responsabilidades, têm os avós, tios. Todo mundo acaba revezando — revelou Iza para a revista Quem, nesta quinta-feira (5).