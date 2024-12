Sandy comentou pela primeira vez sobre os rumores em torno de um possível namoro com o médico nutrólogo Pedro Andrade . Ela está solteira desde o término do relacionamento de 24 anos com o músico Lucas Lima .

A artista declarou estar se sentindo incomoda com a exposição e as especulações em torno de suas questões pessoais.

— Estou vivendo minha vida de mãe, passeando, cuidando da minha casa, da minha vida, das minhas coisas. Estou sempre com a minha família, viajando mais. Comecei de leve a pensar em músicas novas, mas estou indo muito no meu tempo, sem colocar data limite, sem me cobrar e estou feliz com isso. É bem gostoso.