Carlinhos Maia conta que encorajou Gkay a não realizar a Farofa: "Está em outra fase"

Na opinião do influenciador, o evento não combina mais com o estilo de vida de Gkay . Além disso, Maia afirmou que ela não estava mais se divertindo na própria festa.

— Eu falei tanto com ela para acabar com isso. Conversei com ela várias vezes: "Querida, não tá na sua vibe. Você quer ir para a Farofa vestida de Balenciaga, não conecta! Bota um shortinho jeans, um topzinho e vai dançar com o povão." Ela queria ficar lá em cima toda vestidona, o povo não estava indo por isso. Farofa com Balenciaga, o que tem a ver? — disse.