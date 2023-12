A Farofa da Gkay começou nesta segunda-feira (4) e o primeiro dia já rendeu diversos assuntos, desde a presença do norte-americano Marlon Wayans, ator de As Branquelas (2004), até o look repleto de luzes acesas utilizado por Gessica Kayane, a Gkay, responsável pelo mega evento. A festa se estende até o dia 6 de dezembro em um hotel em Fortaleza, no Ceará, reunindo artistas e influenciadores.