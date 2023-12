Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, celebra a nova edição da festa Farofa da Gkay a partir desta segunda-feira (4). Os convidados do evento já viajaram até Fortaleza, no Ceará, onde a influenciadora celebra mais um aniversário dela até quarta-feira (6). Wesley Safadão, Sorriso Maroto, Léo Santana, Claudia Leitte e Kevin O Chris estão entre as atrações confirmadas.