Com jovem atacante entre os titulares, Inter está escalado para enfrentar o Caxias pelo Gauchão

Gustavo Prado ingressou no segundo tempo da primeira partida da semifinal. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Está confirmada a escalação do Inter para enfrentar o Caxias neste sábado (1º), no Beira-Rio, pela segunda partida da semifinal do Gauchão. A bola vai rolar às 21h30min.

Com Wesley e Borré fora por lesão, o jovem Gustavo Prado, de 19 anos, foi o escolhido para entrar na vaga de Wanderson — que foi negociado com o Cruzeiro — e é a única diferença com relação aos 11 que iniciaram o duelo anterior, em Caxias do Sul.

O time de Roger Machado começa a decisão com Anthoni; Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Vitinho, Gustavo Prado e Carbonero; Valencia.

No banco de reservas, estão Ivan, João Victor, Kaique Rocha, Lucca, Nathan, Marlon, Pablo, Ramon, Ricardo Mathias, Rogel, Ronaldo e Yago Noal.

No jogo de ida, em Caxias do Sul, o Inter venceu o Caxias por 2 a 0, com dois gols do Vitinho. O Colorado pode perder por até um gol de diferença que fica com a vaga de forma direta no tempo regulamentar.

