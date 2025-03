Banca da feira livre de Cidreira tem 740 kg de alimentos impróprios apreendidos 

A Polícia Civil, a Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Sanitária de Cidreira, no Litoral Norte, apreenderam cerca de 740 kg de mercadorias em condições impróprias para o consumo. A ação foi realizada na manhã deste sábado (1°) em uma das bancas de uma feira livre no centro da cidade. O responsável pelo local foi preso em flagrante.

A ação teve como objetivo averiguar denúncias de consumidores acerca da venda de produtos com rótulos falsos do Frigorífico Borrússia, com sede em Osório e mantidos em temperatura inadequada.