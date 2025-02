Mariana Ximenes e Vanessa Giácomo estrelam campanhas de calçados gaúchos

Mariana Ximenes e Vanessa Giácomo são as estrelas das campanhas de inverno da Ramarim e da Comfortflex. Grupo Ramarim / Divulgação

Duas atrizes renomadas nacionalmente são as novas garotas-propaganda das marcas gaúchas Ramarim e Comfortflex: respectivamente, Mariana Ximenes, a Ísis de Mania de Você, e Vanessa Giácomo, a Cléo de Beleza Fatal, estrelam as campanhas das coleções de inverno dos calçados produzidos no Rio Grande do Sul, em Nova Hartz e Sapiranga, no Vale do Sinos, e na Bahia, em Jequié.

Sobre seu gosto por sapatos, Vanessa conta, com exclusividade para a coluna, que é fã de conforto, mas não perde a chance de ser fashionista:

— Eu gosto de tudo, mas se for um dia longo de trabalho ou se estiver em algum programa familiar, prezarei pelo conforto. E hoje, há opções incríveis de peças diferentes, inusitadas, fashionistas e confortáveis. Por que não? Em ocasiões especiais, sim, adoro ousar. Adoro investir em cores e formatos que chamem a atenção.

Já Mariana revela o que um sapato precisa ter conquistar seu coraçãozinho:

— Sou mais clássica ao me vestir, mas sou aberta a experimentar novos olhares e estilos contemporâneos. Um sapato precisa ter personalidade, calçar bem os pés e estar em sintonia com o visual todo. Eu gosto muito de sapatos de salto que me proporcionem estabilidade e, claro, conforto conta sim! A escolha do sapato ideal depende da ocasião. Na minha profissão, também preciso ter essa curiosidade e abertura para a construção de um personagem. Inclusive, eu adoro criar um perfil psicológico e, baseado nele, escolher o "andar da personagem". E isso diz muito sobre o sapato.

Sobre ter duas musas da TV à frente das novas coleções, Nelson Rodolfo Magagnin, gerente de marketing do Grupo Ramarim, explica as escolhas: