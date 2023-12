Começou nesta segunda-feira (4) mais uma edição da Farofa da Gkay, evento que celebra os 31 anos da influenciadora digital e atriz Gessica Kayane, completos no último domingo (3). A festa deste ano se estende até o dia 6 de dezembro com mais de 700 convidados, entre artistas e subcelebridades, reunidos em um hotel fechado em Fortaleza, no Ceará.