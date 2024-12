Eliana avaliou seu 2024 no "Encontro". Globo / Reprodução

Eliana fez um balanço de 2024 durante o Encontro com Patrícia Poeta na manhã desta quinta-feira (19). Neste ano, a apresentadora mudou de emissora após três décadas, e passou a apresentar os programas Saia Justa e The Masked Singer.

— Foi um ano de muita ousadia profissional, sou muito grata por todas as oportunidades. Depois dos 50 anos, fazer uma transição dessa é um privilégio — afirmou.

No período em que passou por mudanças de carreira e grande sucesso profissional, a apresentadora também se despediu de seu pai, José Bezerra. Ele morreu em março, aos 92 anos.

— O balanço que faço é de muita alegria. É um ano para agradecer, faz muitos anos que não peço nada, só agradeço — afirmou. — Foi um ano difícil, que perdi meu pai. Ele deixa muito em mim, muitos ensinamentos, ele não viu minhas estreias, mas...

A apresentadora então se emocionou e não concluiu a frase, recebendo o carinho de Patrícia Poeta, que afirmou que o pai estaria "muito orgulhoso" dela.

Especial de Natal no "The Masked Singer"

No programa, Eliana também aproveitou para dar detalhes do especial de Natal do The Masked Singer, que irá ao ar domingo (22). Ela revelou que, ao lado de MC Daniel, irá interpretar a música gospel Ninguém Explica Deus.

O programa ainda contará com surpresas, não apenas para os participantes, mas também para o público, incluindo um amigo secreto especial.

— No especial, cada um do nosso júri também vai cantar uma canção com um amigo secreto mascarado. São amigos muito especiais não só para aquela pessoa, mas para o grande público — revelou.

Na nova temporada, que estreia em 2025, o júri é composto por Tony Ramos, Belo, Sabrina Sato e Tata Werneck. Eliana elogiou a performance do veterano na temporada:

— Vocês vão amar o Tony como jurado. Porque ele é um dos detetives mais aplicados desse programa.

Além das produções que já estão no ar, Eliana também irá comandar a atração Casa de Verão da Eliana, que estreia no GNT e no Globoplay em 22 de janeiro de 2025. O programa terá convidados como Fátima Bernardes, Claudia Raia, Samuel de Assis, Juliette, Michel Teló e Thais Fersoza.