Yasmin Brunet usou as redes sociais para exibir os resultados do seu tratamento para o lipedema . A modelo contou que, ao todo, perdeu 15 quilos durante o processo.

Durante a consulta com o cirurgião vascular Alexandre Amato, ela compartilhou detalhes do tratamento, que fez com que ela eliminasse 14kg de gordura e um de massa muscular. No início, ela estava com 70,4kg. Atualmente, está com 55,4kg.