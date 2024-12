A Justiça da França condenou Dominique Pelicot a 20 anos de prisão nesta quinta-feira (19) por drogar, entre 2011 e 2020, sua então esposa, Gisèle Pelicot, para estuprá-la com dezenas de homens desconhecidos .

— Senhor Pelicot, em relação ao conjunto dos fatos, o declaramos culpado de estupro com agravantes — declarou o presidente do tribunal de Avignon , Roger Arata.

Os outros 51 acusados de estuprar Gisèle também foram considerados culpados pelo tribunal francês. As penas pedidas pela promotoria para variam de quatro a 18 anos de prisão. As sentenças deles serão conhecidas na sequência.

O julgamento

O julgamento do ex-marido começou no dia 2 de setembro, na cidade de Avignon, sul da França. Os suspeitos de participação nos crimes tinham entre 26 e 74 anos no momento dos estupros, segundo o g1.