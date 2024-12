Acidente entre navio da Marinha indiana e balsa deixa ao menos 13 mortos em Mumbai

"Uma embarcação da #IndianNavy perdeu o controle nesta tarde devido à uma falha no motor enquanto realizava testes no porto de Mumbai", escreveu o porta-voz na rede social X.

A balsa de passageiros virou e afundou rapidamente após a colisão, o que resultou em 13 mortes confirmadas até o momento. Ministro-chefe do Estado de Maharashtra, Devandra Fadnavis informou que mais cem pessoas foram resgatadas no local do acidente.