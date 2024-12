Merendeiras terceirizadas de escolas estaduais do RS denunciam atraso de salários 

Merendeiras que atuam em escolas estaduais do Rio Grande do Sul afirmam que estão há pelo menos dois meses com salários e outros benefícios atrasados. São funcionárias terceirizadas, contratadas pela empresa “M Serviços de Terceirização”. Os problemas são concentrados em Pelotas, mas há também relatos no Vale do Sinos e Vale do Caí. A Secretaria de Educação afirma que está em dia com a terceirizada.