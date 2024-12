Inmet amplia período de alerta para chuva e vento intenso no RS; veja as regiões sob aviso

Comunicado é válido para a área em amarelo do mapa, do Litoral Norte às Missões. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Um novo alerta de "chuva intensa" emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido para a metade norte do Rio Grande do Sul, entrou em vigor às 11h desta quinta-feira (19). O comunicado abrange toda a fronteira com Santa Catarina, do Litoral Norte às Missões.

Com grau de severidade amarelo – o menor na escala do Inmet –, o alerta é válido até as 3h de sexta-feira (20) e aponta possibilidade de rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h. O volume de chuva no período pode chegar aos 50 milímetros, com possibilidade de registros entre 20mm e 30mm por hora.

O alerta abrange municípios como Ijuí, na Região Noroeste, Santo Ângelo, nas Missões, Dois Irmãos, no Vale do Sinos, Erechim, no norte do Estado, Caxias do Sul, na Serra, e Torres, no Litoral Norte.

Na madruga desta quinta-feira, o Inmet já havia emitido um alerta válido até as 19h, indicando o mesmo cenário meteorológico. No entanto, o comunicado também abrange áreas da Região Central, mas não contempla parte da Serra e Litoral Norte, como no segundo alerta.

Orientações

O Inmet compartilha instruções de como agir em caso de transtornos relacionados às condições climáticas. Confira abaixo:

Rajadas de vento: não buscar abrigo debaixo de árvores, em razão do risco de quedas e descargas elétricas, e permanecer em local seguro.

não buscar abrigo debaixo de árvores, em razão do risco de quedas e descargas elétricas, e permanecer em local seguro. Veículos: não estacionar próximo a torres de transmissão e placas de propaganda, por conta do risco de queda.

não estacionar próximo a torres de transmissão e placas de propaganda, por conta do risco de queda. Aparelhos elétricos: para evitar a queima de eletrodomésticos, desligar os aparelhos e o disjuntor.

para evitar a queima de eletrodomésticos, desligar os aparelhos e o disjuntor. Em caso de transtornos: contatar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).