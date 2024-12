Sexta-feira será marcada por pancadas de chuva no RS

Áreas de instabilidade vão seguir atuando sobre o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (20) , provocando pancadas de chuva em todo Estado .

Na metade Norte do Estado, a previsão é de chuva mais forte e até trovoadas. A tendência é que, ao final do dia, uma nova frente fria se aproxime do território gaúcho, o que poderá influenciar na queda das temperaturas para os dias seguintes.