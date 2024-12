Concurso para professores de 2023 terá nova lista de chamamento após PGE determinar reclassificação; entenda

Ainda há 784 candidatos do certame que passaram nas provas objetiva e de redação e ainda não foram chamados. Daniel Conzi / Agencia RBS

Depois de um parecer da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) avaliar que houve "equívoco administrativo" na interpretação do cálculo da linha de corte dos classificados no concurso para professores da rede estadual realizado em 2023, uma nova lista de chamamento deve ser divulgada ainda neste ano. A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) pediu que o Instituto AOCP, responsável pelo processo seletivo, apresente a nova classificação até sexta-feira (20).

Na prática, o AOCP considerou a pontuação obtida na prova de títulos juntamente com as alcançadas nas provas objetiva e de redação. No parecer, o entendimento foi de que o resultado da prova de títulos seria utilizado para estabelecer a ordem de classificação dos aprovados, mas não para determinar a linha de corte.

Em nota, a Seduc informou que solicitou na última sexta-feira (13) à empresa a nova classificação final dos candidatos aprovados, e que somente após essa manifestação será possível "verificar cronograma e até mesmo o número de candidatos para nomeação". A Seduc assegurou que os docentes já nomeados seguirão em suas funções.

Procurado, o AOCP informou que "já tem trabalhado na questão apontada pela reportagem". Esse foi o primeiro concurso para professores da rede estadual do RS em 10 anos. No total, foram abertas 1,5 mil vagas, para as quais 25 mil pessoas se inscreveram.

O concurso tem validade de dois anos após a sua homologação, o que ocorreu em novembro de 2023.

No total, 2.326 candidatos obtiveram nota suficiente nas provas objetiva e de redação para serem convocados para a prova de títulos. Destes, 1.542 foram nomeados, restando 784 que, pela regra do parecer, poderiam ser chamados, conforme necessidade da Seduc.

Novo concurso

O temor dos que ainda não foram convocados é a previsão de novo concurso para professores, no primeiro trimestre de 2025, previsto para preencher 6 mil vagas. A dúvida do grupo é se esse certame poderia se sobrepor ao anterior.