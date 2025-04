Concurso de redação mobiliza alunos do Ensino Médio para discutir segurança no trânsito em 18 cidades do norte gaúcho

Concurso vai premiar a melhor redação sobre segurança no trânsito. Essa é a segunda edição da premiação, realizada por dois CFCs de Passo Fundo.

Com o tema "Desacelere: Seu bem maior é a vida", o Concurso Escolar de Redação deste ano vai premiar o melhor texto sobre trânsito desenvolvido por estudantes de 18 cidades do norte gaúcho (confira a lista abaixo).

A iniciativa é de dois Centros de Formação de Condutores (CFC) Autotec e Viacerta , de Passo Fundo, e aborda o assunto trazido pela Semana Nacional do Trânsito, que acontece em setembro.

Quem levar o primeiro lugar recebe prêmio de R$ 5 mil, enquanto o segundo fica com R$ 2,5 mil. As redações podem ser enviadas até 15 de julho e o resultado será divulgado no dia 20 de agosto.