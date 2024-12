Prometido para 2024, edital de concurso para professores da rede estadual está previsto para o primeiro trimestre de 2025

Edital e cronograma ainda estão em construção pelo governo. Daniel Conzi / Agencia RBS

O governo do Estado confirmou 6 mil novas vagas para professores na rede estadual, e que o edital do concurso deve sair no próximo trimestre. Anunciado em março de 2023, a primeira etapa do processo seletivo estava previsto para 2024, mas isso não se concretizou. Questionada, a Secretaria Estadual da Educação (Seduc) informou que "edital e cronograma ainda estão em construção pelo governo".

Inicialmente, o governo do Estado havia informado à reportagem de Zero Hora que não havia previsão de publicação do edital e cronograma.

A previsão anunciada no ano passado era de que fossem realizadas duas seleções, com 3 mil vagas em cada – uma em 2024, com convocação dos professores aprovados em 2025; outra em 2025, e docentes chamados em 2026. "Devido à tragédia climática, o governo está trabalhando na construção de um só edital e cronograma", conforme a Seduc.

O último certame para selecionar professores para a rede pública gaúcha ocorreu em 2023, com 1,5 mil vagas, já distribuídas entre as 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs).

O concurso foi voltado às áreas de língua portuguesa, matemática, língua inglesa, química, física, geografia e biologia, além de profissionais da Educação Especial, Educação Indígena e Educação Profissional. Ainda não há informações sobre os componentes curriculares que serão contemplados no edital que está sendo preparado.

Prova prática

Segundo a Seduc, ao contrário do que havia sido divulgado inicialmente, não haverá etapa prática no concurso, de modo a garantir agilidade no processo.

"A intenção é que, embora não se tenha prova prática, para a celeridade do processo, se consiga ter um edital robusto, que selecione os melhores candidatos possíveis, aferindo inclusive conhecimentos relativos às próprias dinâmicas que estariam contidas em provas práticas", comunicou a secretaria em nota.

No início de 2024, a secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira, havia anunciado que, além da prova objetiva, o processo seletivo teria uma etapa prática para testar a capacidade dos professores em sala de aula.

Segundo levantamento do Todos pela Educação, lançado na semana passada, somente quatro redes estaduais e cinco redes municipais brasileiras incluem, nas seleções de professores, provas práticas, que consistem na elaboração de planos e demonstrações de aulas. De acordo com a entidade, isso permite avaliar as habilidades dos docentes em sala de aula.